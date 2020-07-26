Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США угрожают немецким подрядчикам "Северного потока-2" – Die Welt

Воскресенье, 26 июля 2020, 08:37

Американские власти усилили давление на европейских подрядчиков "Северного потока-2", с некоторыми компаниями они уже провели видеоконференции, в ходе которых "ясно дали понять, что хотят помешать завершению проекта".

Источник: Die Welt со ссылкой на собственные источники

Детали: По данным издания, США начали проводить конференции по видеосвязи с представителями европейских фирм-подрядчиков "Северного потока-2", в ходе которых разъясняют негативные последствия участия в строительстве.

Таких онлайн-встреч прошло уже как минимум две, в ходе которых со стороны США участвовали в общей сложности 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

Как сообщили изданию источники, которые ознакомлены с процессом переговоров, США "очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению строительства трубопровода". При этом угрозы со стороны Вашингтона источники Die Welt назвали "очень и очень серьезными".

Европейским компаниям и их банкам в случае участия в строительстве грозит запрет на доступ к рынку США, а также ограничение на въезд в страну для работников этих фирм.

Немецкий государственный департамент подтвердил изданию, что Федеральное министерство иностранных дел знает, что американская сторона ведет переговоры с немецкими компаниями.

Напомним: ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Темы: газСШАРосcияЕСГермания


powered by lun.ua
Главное сегодня

Волонтер признался в поджоге собора XV века во французском Нанте

Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей

фотоВ Севастополе высыхает Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду

Главные новости субботы и ночи: подготовка к "тишине" на Донбассе, вакцина для Украины

Врач украинской сборной по футболу умер от коронавируса

Полное прекращение огня: за украинскими военными будут следить контролеры

Все новости...
газ
Дания приостановила строительство "Северного потока-2"
В Украине транзит газа в первом полугодии упал на 45%
В Кремле говорят, что найдут способ достроить "Северный поток-2", несмотря на новые санкции США
Последние новости
12:03
Минздрав исключил из протокола лечения коронавируса два препарата
11:28
Оператор ГТС получил за первое полугодие почти 30 миллиардов доходов
11:17
На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся
10:48
Волонтер признался в поджоге собора XV века во французском Нанте
10:36
Львовщина снова стала лидером по количеству заражений Covid-19
10:02
Напавшего на бойца "Азова" злоумышленника суд выпустил под залог в 40 тысяч
09:37
На Сумщине - антирекорд по заражениям в течение суток
09:04
Коронавирус в Украине: 920 новых заражений и 15 смертей
08:54
фотоВ Севастополе высыхает Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду
08:37
США угрожают немецким подрядчикам "Северного потока-2" – Die Welt
Все новости...