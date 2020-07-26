США угрожают немецким подрядчикам "Северного потока-2" – Die Welt

Американские власти усилили давление на европейских подрядчиков "Северного потока-2", с некоторыми компаниями они уже провели видеоконференции, в ходе которых "ясно дали понять, что хотят помешать завершению проекта".

Источник: Die Welt со ссылкой на собственные источники

Детали: По данным издания, США начали проводить конференции по видеосвязи с представителями европейских фирм-подрядчиков "Северного потока-2", в ходе которых разъясняют негативные последствия участия в строительстве.

Таких онлайн-встреч прошло уже как минимум две, в ходе которых со стороны США участвовали в общей сложности 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

Как сообщили изданию источники, которые ознакомлены с процессом переговоров, США "очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению строительства трубопровода". При этом угрозы со стороны Вашингтона источники Die Welt назвали "очень и очень серьезными".

Европейским компаниям и их банкам в случае участия в строительстве грозит запрет на доступ к рынку США, а также ограничение на въезд в страну для работников этих фирм.

Немецкий государственный департамент подтвердил изданию, что Федеральное министерство иностранных дел знает, что американская сторона ведет переговоры с немецкими компаниями.

Напомним: ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".