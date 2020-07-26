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Генсек Совета Европы призывает Польшу не выходить из Стамбульской конвенции

Воскресенье, 26 июля 2020, 17:32

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич считает, что выход Польши из Стамбульской конвенции станет значительным шагом назад в защите прав женщин.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Совете Европы отметили, что Польша не должна выходить из Стамбульской конвенции.

"Выход со Стамбульской конвенции был бы весьма печальным и серьезным шагом назад в деле защиты женщин от насилия в Европе" – цитирует Пейчинович-Бурич ее пресс-секретарь Даниэль Хольтген.

Как сообщалось, министр юстиции Польши Збигнев Зьобро заявил о намерениях страны о денонсации Стамбульской конвенции.

Конвенция Совета Европы 2011 года "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье" (так называемая Стамбульская конвенция) призвана защитить женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала - в 2015 году.

Темы: Польша


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