Генсек Совета Европы призывает Польшу не выходить из Стамбульской конвенции

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич считает, что выход Польши из Стамбульской конвенции станет значительным шагом назад в защите прав женщин.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Poland should not withdraw from the Istanbul Convention, says Council of Europe Secretary General: “Leaving the Istanbul Convention would be highly regrettable and a major step backwards in the protection of women against violence in Europe.” pic.twitter.com/dfNT2nmaMG