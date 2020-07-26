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Правящая партия Польши отмежевалась от намерений выйти из Стамбульской конвенции

Воскресенье, 26 июля 2020, 19:44

Правящая партия Польши "Право и справедливость"(ПиС) дистанцировалась от предложения министра юстиции выйти из Стамбульской конвенции по защите прав женщин, заявив, что не все члены коалиции выразились за это.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

ПиС и ее партнеры по коалиции, тесно связаные с католической церковью, раньше критиковали Стамбульскую конвенцию как слишком либеральную, но не приняли никаких шагов для выхода из нее.

В субботу министр юстиции Збигнев Зьобро, который представляет меньшую правую партию в правящей коалиции, заявил, что его министерство направит в понедельник запрос в министерство труда и семьи, чтобы начать процесс выхода из договора.

Зьобро сказал, что Польша имеет в своем распоряжении достаточные правовые инструменты для защиты жертв насилия в семье и что договор нарушает права родителей, требуя от школ обучать детей гендерному вопросу.

Но в воскресенье чиновники ПиС сделали шаг назад.

"Решения еще не приняты. Это не наша общая позиция. У министра есть некоторые соображения. Если он представит (свое предложение), мы его проанализируем", - заявила пресс-секретарь ПиС Анита Червинская.

Также пресс-секретарь правительства Петр Мюллер заявил, что Кабинет министров еще не принял решение по этой конвенцией.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич заявила в воскресенье, что Польша не должна выходить из договора.

Формально парламент должен будет принять новый закон о выход из Стамбульской конвенции, который потом должен будет подписать президент Анджей Дуда.

В прошлом Дуда критиковал этот договор.

Темы: Польша


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