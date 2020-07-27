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Нидерланды ввели карантин для приезжих из Украины и ряда других стран

Понедельник, 27 июля 2020, 02:24

Власти Нидерландов вводят двухнедельную самоизоляцию для граждан, которые возвращаются из стран, где зафиксировано большое количество случаев инфицирования COVID-19, в их число входит и Украина.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на МИД Нидерландов

Дословно МИД: "В связи с высоким риском распространения коронавируса правительство призывает к 14-дневному карантину после прибытия в Нидерланды из страны, которая имеет оранжевый или красный код".

Детали: Соответствующие рекомендации министерство подготовило по каждой стране.

Украина входит в перечень государств, после возвращения из которых двухнедельный карантин является обязательным.

МИД Нидерландов отмечает, что карантин обязателен в том числе для тех, у кого нет никаких симптомов COVID-19.

Темы: НидерландыкоронавирусУкраинакарантин


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