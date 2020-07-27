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Россия снова последняя в рейтинге одобрения лидеров мировых государств

Понедельник, 27 июля 2020, 10:27
Россия снова последняя в рейтинге одобрения лидеров мировых государств
Фото kremlin.ru

Россия заняла последнее место в рейтинге одобрения лидеров ведущих мировых государств.

Источник: результаты опроса американского института общественного мнения Gallup за 2019 год, опубликованные 27 июля

Детали: Верхнюю строчку в рейтинге занимает Германия – ее руководство одобряют 44% опрошенных.  

Средний мировой рейтинг одобрения лидерства США повысился до 33%, отдав Америке вторую позицию рейтинга.

Третью строчку занимает Китай – 32%.

Россия оказалась в рейтинге на четвертом месте с 30%.

Исследование проводилось в 135 государствах. В каждой стране в нем приняли участие около 1000 человек.

Темы: РосcиямирСШАГерманиярейтинг
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