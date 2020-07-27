Россия снова последняя в рейтинге одобрения лидеров мировых государств
Понедельник, 27 июля 2020, 10:27
Россия заняла последнее место в рейтинге одобрения лидеров ведущих мировых государств.
Источник: результаты опроса американского института общественного мнения Gallup за 2019 год, опубликованные 27 июля
Детали: Верхнюю строчку в рейтинге занимает Германия – ее руководство одобряют 44% опрошенных.
Средний мировой рейтинг одобрения лидерства США повысился до 33%, отдав Америке вторую позицию рейтинга.
Третью строчку занимает Китай – 32%.
Россия оказалась в рейтинге на четвертом месте с 30%.
Исследование проводилось в 135 государствах. В каждой стране в нем приняли участие около 1000 человек.