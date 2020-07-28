В Чехии судят белоруса по обвинению в терроризме на Донбассе

Городской суд столицы Чехии Праги начал рассмотрение дела гражданина Беларуси, который, как гласит обвинение, принимал активное участие в боях на востоке Украины на стороне сепаратистов, что квалифицируют как террористическое нападение.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 41-летний Алексей Фадеев, который постоянно живет в Праге и которому в случае признания виновным грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, любую свою вину отрицает и утверждает, что хотел помочь людям "защищаться от украинских фашистов".

На этот момент мужчина уже находится в заключении, осужден по другому уголовному делу. Слушания нынешнего дела по сути должны начаться 29 июля.

Как заявляет обвинение, Фадеев принял участие в войне против Украины. По словам прокуроров, Фадеев неоднократно, с ноября 2014 до мая 2016 года, выезжал из Чехии, чтобы выполнять разнообразные военные задачи в рядах так называемой "республиканской гвардии ДНР". Но он не только занимался патрулированием, но и принимал активное участие в боях против украинских войск, которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили прокуроры.

Фадеев через переводчика заявил в ответ, что его пребывание на Донбассе, в Донецке, не было террористическим актом, потому что он был там, чтобы помочь людям. По его словам, власть в Украине захватили "фашисты", и он видел в интернете видеозаписи, на которых якобы были зафиксированы "зверства", которые происходили в Украине. Поэтому он отправился на оккупированную часть Донбасса через российский Ростов-на-Дону, где получил оружие и затем присоединился к "республиканской гвардии ДНР".

Он также упоминал о украинскую организацию "Правый сектор", которая, по его словам, нападала на гражданское население. Но Фадеев утверждал, что не намеревался воевать с украинскими правительственными войсками и только участвовал в патрулировании, а стрелял только на стрельбище на тренировках. Он также заявлял, что не знал, что деятельность группировки "ДНР" противоречит Конституции Украины.

Кроме того, Фадеев сообщил, что знаком с гражданином Чехии, бывшим военнослужащим Эриком Эшту, который тоже ранее был обвинен в терроризме за его участие в боях против Украины на Донбассе, но в итоге был осужден лишь условно за службу в иностранных вооруженных силах и лишен чешского воинского звания. По словам Фадеева, Эшту помогал ему добраться в Украину и встречался с ним в Донецке. Эшту был вызван на нынешний суд в качестве свидетеля, но отказался давать показания, поскольку эти показания могли бы быть использованы и против него самого.

Это в Чехии не первый такой случай. Кроме упомянутого Эрика Эшту, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Чехии, также условный срок за участие в действиях российских гибридных сил на Донбассе против Украины получил гражданин Чехии Павел Кафка. Как заявлял год назад посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, Чехия расследует возможное участие 20 своих граждан в конфликте на Донбассе на стороне российских гибридных сил.

По Уголовному кодексу Чехии, "террористическое нападение" – это преступление, совершенное против Чехии или международной организации, – но при этом чешское право предоставляет защиту от террористических действий и другим государствам.