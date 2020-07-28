Италия хочет продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса до конца октября

Итальянское правительство планирует продлить до конца октября чрезвычайное "коронавирусное" положение в стране, которое позволит принимать решения по сдерживанию пандемии с помощью правительственных указов, без необходимости одобрения парламентом

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Отмечается, что правительство хочет продолжения чрезвычайного положения, несмотря на жесткие протесты оппозиционных партий.

"Правительство примет решение о продлении чрезвычайного положения до 31 октября только после дальнейшего прохождения в парламенте", - заявил во вторник министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Во вторник днем ​​премьер-министр Джузеппе Конте проинформирует сенаторов о намерениях правительства. То же самое он сделает в парламенте в среду утром.

Правительство Италии объявило чрезвычайное положение в начале января, чтобы министры могли справиться с кризисом коронавируса. Срок его действия завершится в конце июля.

"Возможное продление (чрезвычайного положения - ЕП) просто означает, что мы можем и дальше принимать необходимые меры, поэтому вы не должны удивляться, если будет принято решение продлить чрезвычайное положение", - сказал Джузеппе Конте 10 июля.

Оппозиционные партии говорят, что будут обжаловать это решение. На прошлой неделе лидер "Лиги" Сальвини заявил, что "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения нет ... любой, кто хочет продлить чрезвычайное положение, является врагом Италии".

Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран в Европе. Как сообщалось, Италия получит 209 млрд евро или 28% средств из 750-миллиардного фонда восстановления экономики ЕС.