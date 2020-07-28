Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Италия хочет продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса до конца октября

Вторник, 28 июля 2020, 16:24

Итальянское правительство планирует продлить до конца октября чрезвычайное "коронавирусное" положение в стране, которое позволит принимать решения по сдерживанию пандемии с помощью правительственных указов, без необходимости одобрения парламентом

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Отмечается, что правительство хочет продолжения чрезвычайного положения, несмотря на жесткие протесты оппозиционных партий.

"Правительство примет решение о продлении чрезвычайного положения до 31 октября только после дальнейшего прохождения в парламенте", - заявил во вторник министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Во вторник днем ​​премьер-министр Джузеппе Конте проинформирует сенаторов о намерениях правительства. То же самое он сделает в парламенте в среду утром.

Правительство Италии объявило чрезвычайное положение в начале января, чтобы министры могли справиться с кризисом коронавируса. Срок его действия завершится в конце июля.

"Возможное продление (чрезвычайного положения - ЕП) просто означает, что мы можем и дальше принимать необходимые меры, поэтому вы не должны удивляться, если будет принято решение продлить чрезвычайное положение", - сказал Джузеппе Конте 10 июля.

Оппозиционные партии говорят, что будут обжаловать это решение. На прошлой неделе лидер "Лиги" Сальвини заявил, что "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения нет ... любой, кто хочет продлить чрезвычайное положение, является врагом Италии".

Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран в Европе. Как сообщалось, Италия получит 209 млрд евро или 28% средств из 750-миллиардного фонда восстановления экономики ЕС.

Темы: Италиякарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Италия
Итальянский суд решил, что домогательства "менее 10 секунд" не являются домогательствами
Италия планирует закупить танки Leopard 2 для усиления своей армии
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: