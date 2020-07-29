Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция пригрозила Польше последствиями из-за выхода из Стамбульской конвенции

Среда, 29 июля 2020, 12:22

Польше могут угрожать финансовые потери, если она выйдет из европейского договора о предотвращении насилия в отношении женщин.

Об этом заявил французский министр по делам Европы Клеман Бон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отметил министр, Польша может получить "удар по кошельку" благодаря новым механизмам в бюджете ЕС, если она выйдет из договора.

"Если это произойдет, то будут последствия", - сказал Бон.

Как сообщалось, 27 июля министр юстиции Польши сделал первый шаг к выходу страны из Стамбульской конвенции.

Конвенция Совета Европы 2011 года "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье" (так называемая Стамбульская конвенция) призвана защитить женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала - в 2015 году.

В настоящее время Стамбульская конвенция ратифицирована 21 страной ЕС.

Ранее генсек Совета Европы призвала Польшу не выходить из договора. Представитель Еврокомиссии также выразил сожаление по поводу возможного выхода Польши из Стамбульской конвенции.

Темы: ФранцияПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Франция
Кулеба с французской коллегой осудили выход РФ из "зерновой сделки"
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: