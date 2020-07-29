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На дорогах Украины станет еще больше измерителей скорости TruCAM

Среда, 29 июля 2020, 14:30
На дорогах Украины станет еще больше измерителей скорости TruCAM

С 29 июля на дорогах Украины появится еще 43 новых участка, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM.

Источник: первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

Прямая речь: "Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения.

С сегодняшнего дня появится еще 43 новых и расширено уже 5 существующих участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM".

Детали: Места измерения - аварийно-опасные участки автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения.

Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 252 участках.

Полиция публикует карту и список с участками, где измеряют скорость движения.

 
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Украинская правда

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Темы: автополиция
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