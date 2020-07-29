Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ разоблачила масштабную контрабанду лекарств из России

Среда, 29 июля 2020, 17:36
сбу

СБУ разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в нашей стране лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По предварительным данным, зарегистрированы препараты злоумышленники из Киева и Харьковской нелегально получали с территории РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы.

Полученную продукцию злоумышленники продавали в интернете и доставляли ее заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки. Хранение и транспортировка препаратов осуществлялись без соблюдения установленных санитарных норм, в частности температурного режима.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и хранения контрабандной продукции правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму более 3 миллионов гривен, документы и деньги. Лекарства направят на экспертизу.

СБУ блокувала реалізацію контрабандних медпрепаратів сумнівної якості для лікування онкологічних та серцево-судинних...

Опубліковано Служба безпеки України Середа, 29 липня 2020 р.

Украинская правда
Темы: СБУРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Резников и Кравчук прокомментировали предложение Зеленского по ТКГ

списокВ Беларуси заявили, что поймали боевиков Путина, планировавших провокации

Вместо "бэби-боксов" родители будут получать 5000 грн

За месяц показатель заболеваемости COVID в Украине вырос втрое

обновленоУкраинцы могут рвануть в 6 стран на отдых, но есть ограничения – Криклий

фотоВенедиктова представила своего нового заместителя

Все новости...
СБУ
Подконтрольные ФСБ хакеры атаковали представительство Зеленского в Крыму
СБУ: Утечка данных из Cloudflare не несет угрозы для государственных ресурсов
На реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн ​​– СБУ
Последние новости
18:05
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
17:58
Штаб ООС отметил позитив перемирия: три дня нет погибших и раненых
17:52
Орбан приедет в Украину, "когда позволят условия" - посол
17:50
Менее 25% россиян доверяют Путину
17:43
Кабмин поручил за 2 месяца доукомплектовать набсоветы топ-15 госкомпаний
17:36
Задержанные в Беларуси российские боевики Вагнера воевали на Донбассе
17:36
фотоСБУ разоблачила масштабную контрабанду лекарств из России
17:29
Заместитель Петрашко Панаиотиди вошла в набсовет "Прозорро.Продажи"
17:00
Новый прокурор Киева в "трудные" времена люстрации наполнил декларацию имуществом на 26 млн
16:40
Кабмин одобрил"пилот" по внедрению единого э-билета на транспорт
Все новости...