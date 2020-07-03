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Суточная заболеваемость COVID-19 снова бьет рекорды: более 200 тысяч

Пятница, 3 июля 2020, 05:26

2 июля в мире зарегистрировали более 208 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: За это время в США обнаружили 57 тысяч новых больных, в Бразилии – почти 48 тысяч, в Индии – около 22 тысяч, в Южной Африке – 8,7 тысяч. В этот же день в России подтвердили 6,7 тысяч новых заражений, в Мексике – 5,6 тысяч, в Пакистане – 4,3 тысяч.

Также 2 июля жертвами коронавируса стали 5155 человек, у которых подтвердили болезнь.

В частности, в Бразилии умерли 1277 человек, в Мексике – 741, в США – 687, в Индии – 377, в Перу – 185.

За время пандемии в мире зарегистрировали 10 миллионов 982 тысячи случаев заражения, из которых летальных – почти 524 тысяч. Сейчас вылечились 6 миллионов 139 тысяч человек.

Что было раньше: 1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 26 июня было зарегистрировано 194 000 новых случаев COVID-19.

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Напомним: 

  • За сутки 1 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 889 человек, 12 больных умерли, 505 выздоровели от коронавируса.
  • Всего за время пандемии в Украине подтвердили уже 45 887 случаев коронавирусной болезни, из них 1 185 летальных, а 20 053 человека уже выздоровели. Сейчас COVID-19 болеют 24 649 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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