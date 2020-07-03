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Рада уволила главу НБУ Смолия

Пятница, 3 июля 2020, 16:18

Верховная Рада проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Источник: внеочередное заседание парламента 3 июля

Детали: Депутаты 286 голосами поддержали проект постановления об увольнении Смолия, поданный в Раду президентом Владимиром Зеленским.

Выступая в парламенте, председатель Национального банка заявил, что его прошение об отставке является протестом против политических давлений на НБУ и "красной линией".

Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

Что предшествовало: 1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

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Предыстория:

  • 2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.
  • Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
  • Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.
  • Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Украинская правда
Темы: НБУВерховная Радаувольнение


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