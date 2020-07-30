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Греция с 1 августа разрешит круизы

Четверг, 30 июля 2020, 15:00
Греция с 1 августа разрешит круизы
Фото cruisetips.ru

С этой субботы, 1 августа, Греция вновь позволит круизные путешествия.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini, об этом объявил министр туризма Харис Теохарис.

Круизным лайнерам позволят причаливать в портах Пирея, Родоса, Ираклио, Волоса, Корфу и Катаколо.

Впоследствии этот перечень должны расширить, в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Издание напоминает, что туризм обеспечивает около 20% ВВП Греции. В прошлом году страну посетили около 33 млн туристов.

Напомним, со вчерашнего дня Греция расширила перечень общественных закрытых помещений, где ношение маски является обязательным, после роста количества заражений.

Темы: Грециякоронавирустуризм
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