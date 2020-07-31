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Кулеба рассказал, что известно об украинцах среди задержанных в Минске "вагнеровцев"

Пятница, 31 июля 2020, 12:14

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина получила от белорусской стороны список задержанных под Минском бойцов ЧВК "Вагнера" и проводит проверку их гражданства.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он рассказал на онлайн-брифинге в пятницу, 31 июля.

Кулеба напомнил, что в четверг исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Беларуси Петр Врублевский был приглашен в МИД Беларуси.

"Список задержанных граждан мы получили. МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать этот документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения этими лицами преступлений в нашем государстве", - рассказал министр.

Кулеба не назвал точное количество граждан Украины, которые фигурируют в этом списке, но сказал, что "их не семеро", как ранее писали СМИ.

"Мы сразу передали список украинским компетентным органам для изучения... Что касается количества граждан Украины, могу сказать точно, что их не семеро. Мы должны проверить весь список, потому что могут быть разные ситуации. Например, кто-то при задержании представил себя как гражданин Украины, а кто-то как гражданин РФ, но это не исключает, что у этого человека может быть паспорт Украины.

Напомню, что в соответствии с действующим законодательством Украины мы не признаем второго гражданства", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина всегда была надежным соседом Беларуси и поддерживает "независимость, суверенитет и стабильность в этой соседней дружественной нам стране".

Ранее в МИД Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков российской частной военной компании "Вагнера" имеют украинское гражданство и участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Темы: Минские соглашенияМИДБеларусь
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