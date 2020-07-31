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МИД поможет Минздраву справиться с "трудностями перевода" в скандальном списке "стран" мира

Пятница, 31 июля 2020, 12:37

Министерство иностранных дел поможет коллегам из Министерства здравоохранения исправить ошибки в списке стран, где были неправильно указаны географические названия.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы очень хорошие партнеры с моим коллегой Максимом Степановым (глава Минздрава. - Ред.), поэтому как только мы узнали о трудностях перевода, мы сразу предложили им свою экспертную помощь и наладить сотрудничество таким образом, чтобы в дальнейшем такие ошибки не возникали", - сказал Кулеба.

Ранее с сайта Минздрава убрали новость со списком стран, в котором даже признавались территории вопреки официальной позиции Украины.

Также с сайта министерства убрали первую версию этого списка, которая содержала еще больше ошибок. Впрочем, ее копия доступна для просмотра в веб-архиве.

Списки, очевидно, убрали после статьи ЕвроПравды "Страна Идти и другие шедевры перевода: как действия Минздрава создают проблемы для Украины в мире" и последующей критики в соцсетях.

В списке были такие страны, как "Западная Сахара", "Турки и Кайкос", и фактически признавалась независимость Тайваня от Китая.

Скорее всего, изначально список стран перевели на украинский через гугл-транслейт с ошибками, не консультируясь с МИД. Стоит заметить, что новости с промежуточными списками, которые также содержат часть ошибок, до сих пор доступны на сайте Минздрава.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДМинздравздравоохранениеКулеба Дмитрий
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