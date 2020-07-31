4 млн грн за влияние на работников АМКУ: в Киеве задержали взяточницу

Правоохранители задержали человека, который требовал у представителя двух предприятий 4 миллиона гривен и получил часть взятки за влияние на работников Антимонопольного комитета Украины.

Источник: Офис генпрокурора, "Наші гроші"

Дословно ОГПУ: "По данным следствия, человек требовал 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

За "вознаграждение" обещал вынесения в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства.

При получении 600 тыс грн – первой части неправомерной выгоды – лицо задержано. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ее о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Человек задержан по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса генпрокурора, досудебное расследование – Главное следственное управление Национальной полиции, оперативное сопровождение – киевское Управление стратегических расследований Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По данным издания "Наші гроші", задержание произошло в кафе "Сармат" напротив здания АМКУ, а взятка касалась ЧМФ "Овен" Юрия Зиско и Андрея Федоренко и ООО "Облгазсервис" Натальи Люльки, занимающихся чисткой дымоходов и вентиляционных каналов.

Эти херсонские фирмы за последние 3 года совместно приняли участие в восьми тендерах по уходу за дымоходами домов в Киеве на общую сумму более 26 млн грн. Из этих процедур четыре на сумму 20 млн грн завершились победой "Овена".

В 2019 году Центр противодействия коррупции сообщил Антимонопольному комитету о признаках сговора "Овена" и "Облгазсервиса" на тендере КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района Киева" стоимостью 7,8 млн грн. Активисты сообщили, что эти фирмы пользовались одним номером телефона, подали банковские гарантии с последовательными номерами и проводили проверки знаний правил техбезопасности своего персонала по одному протоколу.

Бывшая государственная уполномоченная АМКУ (2015-2019) Агия Загребельская, которая основала "Лигу антитраста", говорит, что в данном случае речь идет о возможном неправомерном влиянии на сотрудников территориального отделения с целью уменьшения размера штрафа по делу о сговоре двух компаний на тендерах. Штраф в данном случае мог быть не больше 68 тыс. грн.