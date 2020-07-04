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Затонувший танкер в Одессе: Зеленский требует действий и угрожает правоохранителями

Суббота, 4 июля 2020, 22:59
Затонувший танкер в Одессе: Зеленский требует действий и угрожает правоохранителями

В ходе рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с процессом ликвидации последствий аварии танкера Delfi вблизи одесского пляжа и назвал ориентировочную дату, когда ожидает результатов работы.

Источник: сайт президента

Детали: Глава государства отметил, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года, но судовладелец "показал свою безответственность и фактически забыл о танкере".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что ведомство готово обеспечить круглосуточное подводное освещение и работу водолазов.

Владимир Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

Прямая речь: "20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата - УП) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность".

Напомним:

  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из-за затонувшего танкера DELFI.
  • 22 ноября прошлого года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
  • Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза.   
  • Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "DELFI" заверил генерального прокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.

Украинская правда

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Темы: ОдессаЗеленскийэкология
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