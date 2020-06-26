В Одессе закрыли пляж возле затонувшего танкера "Делфи"
Пятница, 26 июня 2020, 17:29
Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из затонувшего танкера DELFI.
Источник: пресс-служба горсовета Одессы
Дословно: "В связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов с танкера, а также учитывая информацию Государственной экологической инспекции в Одесской области о превышении нормативов гранично допустимих концентраций нефтепродуктов и загрязнении воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа Дельфин, комиссия приняла решение об ограничении доступа отдыхающих на пляж в этом районе побережья".
Детали: Заседание комиссии сосоялось 25 июня.
Напомним:
- 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
- Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
- Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза.
- 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа заявила, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.
- В ОГП напомнили, что владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля 2020 года Венедиктова взяла дело на контроль.
- Судовладелец затонувшего в Одессе танкера "DELFI" заверил генерального прокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время займет судно с берега за свой счет.
Украинская правда