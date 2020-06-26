В Одессе закрыли пляж возле затонувшего танкера "Делфи"

Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из затонувшего танкера DELFI.

Источник: пресс-служба горсовета Одессы

Дословно: "В связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов с танкера, а также учитывая информацию Государственной экологической инспекции в Одесской области о превышении нормативов гранично допустимих концентраций нефтепродуктов и загрязнении воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа Дельфин, комиссия приняла решение об ограничении доступа отдыхающих на пляж в этом районе побережья".

Детали: Заседание комиссии сосоялось 25 июня.

Напомним: