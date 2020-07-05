Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В мире диагностировали еще 189 000 заражений коронавирусом

Воскресенье, 5 июля 2020, 04:00

4 июля в мире диагностировали 189 413 заражений коронавируса, 4489 пациентов умерли.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 45 182 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 35 035, в Индии 24 015, ЮАР 10853, Мексика 6740, России 6632 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 135 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

 
Данные Worldometers

Что было раньше: 

  • 3 июля в мире диагностировали 209 028 заражений коронавирусом, 5170 пациентов умерли.
  • 2 июля мир установил новый антирекорд суточной заболеваемости коронавирус. Заразились 209 379 человек, умерло 5143 пациента.
  • 1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 

Читайте также: 

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним:

  • В мире уже более 11 миллионов диагностированных случаев COVID-19. Новые случаи в основном регистрируют в Северной и Южной Америке. Умерло более 520 000 больных, 6 миллионов пациентов выздоровели.

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Затонувший танкер в Одессе: Зеленский требует действий и угрожает правоохранителями

Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой

Евросоюз заявил серьезную обеспокоенность Киеву из-за проектов по закупкам

В Минобразования разрабатывают вариант комбинированной формы обучения при карантине

В Крыму подняли цены для туристов

Особый статус ОРДЛО: Россия ожидает от Украины проект "в ближайшее время"

Все новости...
коронавирус
На Ровенщине коронавирус обнаружили у людей в возрасте от 1,5 до 65 лет
В Черновицкой области уже более 5000 случаев коронавируса
Советница Трампа заразилась коронавирусом
Последние новости
04:00
В мире диагностировали еще 189 000 заражений коронавирусом
02:12
На Ровенщине коронавирус обнаружили у людей в возрасте от 1,5 до 65 лет
01:08
ВидеоКомпания Rocket Lab попыталась доставила на орбиту группу спутников, они сгорели в атмосфере
00:18
В Черновицкой области уже более 5000 случаев коронавируса
23:49
Война на Донбассе: у Пищевика ранен украинский боец
23:34
В Нидерландах из удостоверений личности уберут пол
22:59
Затонувший танкер в Одессе: Зеленский требует действий и угрожает правоохранителями
21:56
"Шахтер" победил "Динамо" в важном матче 29-го тура
21:44
Массовая драка в Киеве: Зеленский выдвинул требование Авакову и Венедиктовой
21:17
Дело Шеремета: у подозреваемых возникли проблемы со здоровьем
Все новости...