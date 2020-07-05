В мире диагностировали еще 189 000 заражений коронавирусом
4 июля в мире диагностировали 189 413 заражений коронавируса, 4489 пациентов умерли.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers
Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 45 182 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 35 035, в Индии 24 015, ЮАР 10853, Мексика 6740, России 6632 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 135 странах мира.
Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.
Что было раньше:
- 3 июля в мире диагностировали 209 028 заражений коронавирусом, 5170 пациентов умерли.
- 2 июля мир установил новый антирекорд суточной заболеваемости коронавирус. Заразились 209 379 человек, умерло 5143 пациента.
- 1 июля в мире подтвердили более 196 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
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Напомним:
- В мире уже более 11 миллионов диагностированных случаев COVID-19. Новые случаи в основном регистрируют в Северной и Южной Америке. Умерло более 520 000 больных, 6 миллионов пациентов выздоровели.