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Эпидемия коронавируса: 823 новых заражения и 22 летальных случая

Воскресенье, 5 июля 2020, 09:29
Эпидемия коронавируса: 823 новых заражения и 22 летальных случая

В течение субботы, 4 июля, в Украине обнаружили 823 больных коронавирусной инфекцией, 22 человека умерли, 221 - преодолели болезнь.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 5 июля

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили на Львовщине - 138 и на Закарпатье - 107. При этом в Закарпатский области зафиксировали больше всего смертей, там от вируса умерли 6 зараженных.

В общем подтверждено 48 500 случаев COVID-19, из них 21 376 выздоровели, 1 249 умерли.

За минувшие сутки исследовано 11 825 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 715 770 образцов и ИФА 265991 образец.

 

Количество зарегистрированных активных больных состоянию на 5 июля составляет 25 875 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (294,7), Львовской (204,9) и Волынской (178) областях.

Сейчас госпитализированы 4 073 человека, из них 105 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в  госпитализации нуждались 12 874 человек, подключения к аппарату ИВЛ - 411 пациентов.

Заболевание было подтверждено у 3 509 детей и 6 990 медиков, из них 4 356 медработников выздоровели.

Напомним: 3 июля в Украине было зафиксировано 914 случаев коронавируса. При этом 15 человек умерло и 597 – выздоровело.

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Украинская правда

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Темы: коронавирусЛьвовщинаэпидемия
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