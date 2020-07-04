Коронавирус в Украине: 914 новых случаев, больше всего – во Львовской области

За минувшие сутки, 3 июля, в Украине зафиксировано 914 случаев коронавируса. При этом 15 человек умерло и 597 – выздоровело.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили на Львовщине – 176, и в Киеве (116).

Кроме того, в Волынской области зафиксировали 92 новых случаев, в Ровенской – 91, в Закарпатской – 88.

Больше всего умерших за сутки (4 человека) зафиксировано на Волыни.

Что предшествовало: 2 июля в Украине обнаружили 876 новых случаев коронавирусной болезни, 27 больных умерли, 505 человек выздоровели.

1 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 889 человек, 12 больных умерли, 505 выздоровели от коронавируса. В предыдущие три дня статистика заболеваемости COVID-19 пошла на спад после двухнедельного всплеска новых случаев.

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