Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минздраве назвали регионы-лидеры по распространению коронавируса за сутки

Воскресенье, 5 июля 2020, 10:01
В Минздраве назвали регионы-лидеры по распространению коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 4 июля, антирейтинг по количеству заражений возглавила Львовщина. Следом идут Закарпатье и Донетчина.

Источник: данные СНБО

Детали: Во Львовской области за сутки зафиксировали 138 новых случаев Covid-19 и 3 смерти от вируса. На Закарпатье обнаружили 107 больных, 6 человек умерли. Также среди лидеров Донецкая область - 81 новый случай, Киев с 78 заражениями и Ровенская область (67 больных и 2 смерти).

Напомним: В течение субботы, 4 июля, в Украине обнаружили 823 больных коронавирусной инфекцией, 22 человек умерли, 221 - преодолел болезнь.

Украинская правда
Темы: коронавирусЛьвовщинаДонецкая областьКиевЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
Все новости...
Реклама: