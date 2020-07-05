В Минздраве назвали регионы-лидеры по распространению коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 4 июля, антирейтинг по количеству заражений возглавила Львовщина. Следом идут Закарпатье и Донетчина.

Источник: данные СНБО

Детали: Во Львовской области за сутки зафиксировали 138 новых случаев Covid-19 и 3 смерти от вируса. На Закарпатье обнаружили 107 больных, 6 человек умерли. Также среди лидеров Донецкая область - 81 новый случай, Киев с 78 заражениями и Ровенская область (67 больных и 2 смерти).

Напомним: В течение субботы, 4 июля, в Украине обнаружили 823 больных коронавирусной инфекцией, 22 человек умерли, 221 - преодолел болезнь.