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Глава Минздрава сообщил, что больше всего волнует в эпидемии коронавируса

Воскресенье, 5 июля 2020, 12:10
Глава Минздрава сообщил, что больше всего волнует в эпидемии коронавируса

Министерство здравоохранения очень обеспокоено тем, что в Украине продолжает расти количество госпитализированных с коронавирусом людей.

Источник: онлайн-брифинг министра здравоохранения Максима Степанова, который транслировала на Youtube пресс-служба МОЗ

Прямая речь: "Вы видите, что у нас не снижается количество заболеваний. Каждый день мы фиксируем более 800-900 заболеваний коронавирусной болезнью. И что еще очень важно - (растет - УП) количество людей, которых госпитализируют, которым нужна помощь в условиях стационара. Это пациенты, которые имеют тяжелое течение болезни. Это вызывает у нас большое беспокойство".

Детали: По его словам, динамика за последний месяц показывает, что количество госпитализаций с пневмониями из-за коронавируса растет.

Напомним: В течение субботы, 4 июля, в Украине обнаружили 823 больных коронавирусной инфекцией, 22 человека умерли.

Светлана Кизилова, УП
Темы: МинздравкоронавирусэпидемияУкраина
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