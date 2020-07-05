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На Львовщине возможен прорыв дамбы и затопление 7 сел – ГСЧС

Воскресенье, 5 июля 2020, 18:46
ГСЧС

Во Львовской области есть угроза прорыва дамбы и начальное затопление отдельных приречных населенных пунктов в Самборский районе.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Во второй половине дня 5 июля на р.Стрвьяж возле с.Лука (Самборский р-н, Львовская обл.) ожидается продолжение формирования максимального уровня воды очередной паводковой волны.

При этом существует угроза прорыва дамбы и начального затопления отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе (сс.Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы)".

Детали: В ГСЧС также предупредили, что 5-6 июля на Волыни возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в с. Подгорье Ратневского района.

Кроме того, в связи с ожидаемыми значительными осадками в горной части, в течение 4-5 июля, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологических режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м. В местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинаГСЧСпогода


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