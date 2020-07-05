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Командующий ВМС: Мы готовимся к наступлению РФ из Крыма

Воскресенье, 5 июля 2020, 20:23
Командующий ВМС: Мы готовимся к наступлению РФ из Крыма

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключает, что войска РФ попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Источник: интервью Неижпапы "Думской"

Прямая речь: "Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим".

"Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы".

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война".

Детали: Неижпапа отметил, что украинские подразделения готовятся не только к "окопной войне", которая сейчас наблюдается на Донбассе, но и к наступательным действиям — "к работе подразделений в городских условиях, к выполнению задач и боевым действиям не только в обороне, к маневренным действиям".

Командующий ВМС рассказал, что Украина усиливает свои позиции на море.

Прямая речь: "Сейчас мы делаем усиление на море. Президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота — мы не можем находиться только в маленькой гавани в Одессе и в маленькой гавани в Очакове… Сейчас принимаются решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз".

"Теперь моя задача сделать так, чтобы основной удар мы могли принять не на берегу, а на море. Мы должны сделать так, чтобы противник находился у своего берега, зная, что мы сильные. Сделать так, чтобы мы не ждали, когда он придет к нам".

Что предшествовало: 11 июня президент назначил Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыфлотармияКрымРосcия
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