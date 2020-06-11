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Зеленский сменил командующего Военно-Морских сил

Четверг, 11 июня 2020, 19:28
Алексей Неижпапа. Фото издания 048

Президент Владимир Зеленский уволил с поста командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко и назначил вместо него контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Источник: сайт президента

Детали: Соответствующие указы №№ 216 и 217 глава государства подписал 11 июня.

 
Алексей Неижпапа на фото справа

По данным ОП, Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. В 2015-2020 годах был заместителем командующего ВМС.

Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.

Служил на кораблях ВМС на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей.

Напомним: Ранее партия "Европейская солидарность" заявляла, что командующий Военно-морских сил адмирал Игорь Воронченко может получить подозрение в государственной измене в связи с дачей команды на прохождение украинских военных через Керченский пролив.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийармияВооруженные силы


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