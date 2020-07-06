В Мукачево из гранатомета обстреляли комплекс отдыха

На окраине Мукачево под утро 6 июля обстреляли из гранатомета комплекс отдыха "Аква Сити".

Источник: Mukechevo.net, "Укринформ", полиция Закарпатской области

Детали: По информации СМИ от местных жителей, событие произошло около 03:00 часов ночи. Предварительно повреждено 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят у здания, на одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, не разорвался.

Полиция не уточняет название комплекса, но сообщает, что на улице Пидловачна неизвестный выстрелил из гранатомета в комплекс отдыха. Сообщение об инциденте поступило в полицию около половины четвертого ночи.

В результате обстрела повреждения получили металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша. Пострадавших среди сотрудников нет

Полиция начала следствие по факту умышленного повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Принимаются меры по установлению и задержанию человека, совершившего данное уголовное правонарушение.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан в комментарии "Укринформу" сообщила, что следственно-оперативная группа полиции ночью осуществила осмотр на месте происшествия, а сейчас оперативники прочесывают лес и территорию вокруг комплекса, ищут исполнителей выстрела из РПГ.