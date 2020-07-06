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В Украине становится все больше областей, где можно ослаблять карантин

Понедельник, 6 июля 2020, 11:14
В Украине становится все больше областей, где можно ослаблять карантин
Фото УП

По состоянию на 6 июля Львовской и Черновицкой областям, а также Киеву разрешили ослабить карантин, вместе с тем Тернопольская область и еще 7 регионов не готовы к снятию ограничений.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Из-за несоответствия критериям смягчения карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области не могут отменять ограничения. 

 

На прошлой неделе Львовщине и Буковине запрещали снимать противоэпидемические ограничения, вместе с тем Тернопольская область по своим показателям могла ослаблять карантин.

Что было раньше: По состоянию на 3 июля Хмельницкой области разрешили ослабить карантин, но еще 9 регионов Украины и Киев были не готовы к снятию ограничений.

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Предыстория:

  • Со 2 июля в Украине открыли кинотеатры. Работа кинотеатров разрешена с наполненностью не более 50% процентов.
  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил 1 июля, что в соответствии с постановлением правительства, город усиливает карантин и ограничивает работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов.
  • В столице увидели элитный клуб "Аляска" на улице Сечевых Стрельцов, который работал после 23:00, хотя согласно карантинным ограничениям должен закрываться после 22:00.

Украинская правда
Темы: КиевМинздравЛьвовщинаЧерновицкая область
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