В Украине становится все больше областей, где можно ослаблять карантин
По состоянию на 6 июля Львовской и Черновицкой областям, а также Киеву разрешили ослабить карантин, вместе с тем Тернопольская область и еще 7 регионов не готовы к снятию ограничений.
Источник: сайт Министерства здравоохранения
Детали: Из-за несоответствия критериям смягчения карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области не могут отменять ограничения.
На прошлой неделе Львовщине и Буковине запрещали снимать противоэпидемические ограничения, вместе с тем Тернопольская область по своим показателям могла ослаблять карантин.
Что было раньше: По состоянию на 3 июля Хмельницкой области разрешили ослабить карантин, но еще 9 регионов Украины и Киев были не готовы к снятию ограничений.
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Предыстория:
- Со 2 июля в Украине открыли кинотеатры. Работа кинотеатров разрешена с наполненностью не более 50% процентов.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил 1 июля, что в соответствии с постановлением правительства, город усиливает карантин и ограничивает работу заведений общественного питания и кинотеатров до 22 часов.
- В столице увидели элитный клуб "Аляска" на улице Сечевых Стрельцов, который работал после 23:00, хотя согласно карантинным ограничениям должен закрываться после 22:00.