В Украине становится все больше областей, где можно ослаблять карантин

По состоянию на 6 июля Львовской и Черновицкой областям, а также Киеву разрешили ослабить карантин, вместе с тем Тернопольская область и еще 7 регионов не готовы к снятию ограничений.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Из-за несоответствия критериям смягчения карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области не могут отменять ограничения.

На прошлой неделе Львовщине и Буковине запрещали снимать противоэпидемические ограничения, вместе с тем Тернопольская область по своим показателям могла ослаблять карантин.

Что было раньше: По состоянию на 3 июля Хмельницкой области разрешили ослабить карантин, но еще 9 регионов Украины и Киев были не готовы к снятию ограничений.

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