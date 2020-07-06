Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбассе из-за разрыва мины травмировался военный

Понедельник, 6 июля 2020, 11:45

Боевики на Донбассе применили оружие запрещенное Минскими договоренностям, вследствие нарушения режима прекращения огня один военный Операции объединенных сил травмировался.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "По позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил".

Детали: Травмированного эвакуационной техникой доставили в медучреждение. Ему предоставили надлежащую помощь врачей.

Сообщается, что состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

В ООС считают, что такие действия боевиков свидетельствуют о нежелание придерживаться мирных договоренностей.

Подразделения ООС использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам адекватный ответ. Потери боевиков уточняются.

Украинская правда
Темы: ДонбассоккупацияООСОбъединенные силы на Донбассе
Главное сегодня

В России отреагировали на слова Неижпапы: обещают "печальный конец"

Ресторанам и кинотеатрам столицы разрешили работать после 22.00

В Украине становится все больше областей, где можно ослаблять карантин

видео, фотоВ Мукачево из гранатомета обстреляли комплекс отдыха

В воскресенье 543 украинцам диагностировали COVID, умерли 13 человек

фото17 украинцев провели вторую ночь в изоляторе аэропорта Афин

Все новости...
Донбасс
Секретарь СНБО пока не видит возможности провести выборы на Донбассе
Славянск и Краматорск празднуют шестую годовщину освобождения от захватчиков
Бывший главарь боевиков сказал, что ОРДЛО скоро войдет в состав РФ
Последние новости
15:00
видеоНападение с оружием: Пашинскому вручили обвинительный акт
14:45
Зеленского ждет петиция против внедрения 5G
14:45
Дания разрешила возобновить строительство "Северного потока-2" новым судам
14:41
На Херсонщине на COVID-19 тестируют персонал баз отдыха
14:30
фото, видеоМасштабная спецоперация в Кривом Роге: более 40 обысков, 10 задержанных за наркотики
14:22
"Северный поток 2": ЕС раскритиковал санкции США в отношении европейских компаний
14:17
Кремль отреагировал на заявление Бородая о присоединении ОРДЛО к России
14:11
В Киеве разрешили работу заведений после 22.00, а Зеленскому доложили, что их закрывают
14:10
Эстония готовится разрешить въезд сезонных работников и студентов из-за пределов ЕС
14:01
Почему "легкие" случаи COVID-19 тоже могут быть опасными
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!