На Донбассе из-за разрыва мины травмировался военный
Боевики на Донбассе применили оружие запрещенное Минскими договоренностям, вследствие нарушения режима прекращения огня один военный Операции объединенных сил травмировался.
Источник: пресс-служба ООС
Дословно: "По позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
Вследствие разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил".
Детали: Травмированного эвакуационной техникой доставили в медучреждение. Ему предоставили надлежащую помощь врачей.
Сообщается, что состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
В ООС считают, что такие действия боевиков свидетельствуют о нежелание придерживаться мирных договоренностей.
Подразделения ООС использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам адекватный ответ. Потери боевиков уточняются.