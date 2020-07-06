Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе из-за разрыва мины травмировался военный

Понедельник, 6 июля 2020, 11:45
На Донбассе из-за разрыва мины травмировался военный

Боевики на Донбассе применили оружие запрещенное Минскими договоренностям, вследствие нарушения режима прекращения огня один военный Операции объединенных сил травмировался.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "По позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил".

Детали: Травмированного эвакуационной техникой доставили в медучреждение. Ему предоставили надлежащую помощь врачей.

Сообщается, что состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

В ООС считают, что такие действия боевиков свидетельствуют о нежелание придерживаться мирных договоренностей.

Подразделения ООС использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам адекватный ответ. Потери боевиков уточняются.

Украинская правда
Темы: ДонбассоккупацияООСОбъединенные силы на Донбассе
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
Все новости...