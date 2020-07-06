На Донбассе из-за разрыва мины травмировался военный

Боевики на Донбассе применили оружие запрещенное Минскими договоренностям, вследствие нарушения режима прекращения огня один военный Операции объединенных сил травмировался.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "По позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил".

Детали: Травмированного эвакуационной техникой доставили в медучреждение. Ему предоставили надлежащую помощь врачей.

Сообщается, что состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

В ООС считают, что такие действия боевиков свидетельствуют о нежелание придерживаться мирных договоренностей.

Подразделения ООС использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам адекватный ответ. Потери боевиков уточняются.