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Никакого государственного русского языка в Украине быть не может – Данилов

Понедельник, 6 июля 2020, 12:55
ФОТО: НАЗАРИЙ МАЗИЛЮК, УП

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вопрос языка для него принципиальный и государственный язык в Украине - украинский, а русский не может быть вторым официальным.

Источник: Данилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Есть вещи, например, вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык.

Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должно быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь".

Детали: По его словам, у него есть свое видение по многим вопросам и он его не скрывает и делится с президентом Владимиром Зеленским.

Украинская правда
Темы: СНБОязыкзакон о языкахУкраинаРосcия


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