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Зеленский проводит встречи с "слугами", чтобы "вернуть отношения с фракцией"

Вторник, 7 июля 2020, 06:49
Зеленский проводит встречи с слугами, чтобы вернуть отношения с фракцией
Фото: Офис президента

По словам собеседников УП, президент Владимир Зеленский решил провести встречи со всеми нардепами от своей фракции "Слуга народа", чтобы наладить отношения.

Источник: статья УП "Вредная привычка. Почему Зеленский думает о роспуске Рады"

Прямая речь: "У президента сложилось впечатление, что его кто-то пытается оттереть от прямого контакта со своими, с депутатами. И Зеленский решил всех увидеть, всех выслушать. Сейчас к нему друг за другом ходят все наши группы во фракции, эти 15, которые сформировали официально еще в начале работы ".

Детали: Отмечается, что такие встречи происходят уже вторую неделю.

"Зеленский понимает, что второго такого шанса нам не дадут. Поэтому не думаю, что он решится распускать Раду. Он попытается вернуть отношения с фракцией и уже начал это делать", – рассказал УП один из депутатов СН.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСлуга народа
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