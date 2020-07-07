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Пожар на Луганщине: возросло количество погибших, к тушению привлекли ВСУ, Нацгвардию и авиацию

Вторник, 7 июля 2020, 21:01

К тушению лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области были привлечены авиация, подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

Источник: ГСЧС; пресс-служба Офиса президента; министр внутренних дел Арсен Аваков, которого цитирует МВД

Детали: Спасатели сообщили о пятом погибшем, количество госпитализированных неизменна - 9 человек.

Между тем президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области. В ней приняли участие Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель ОПГ Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Во время встречи стало известно, что к тушению пожара были привлечены подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ДСНС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники.

Прямая речь Авакова: "Только что из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета АН-32П ГСЧС Украины. Работает оперативный штаб. Ситуация контролируется. Делаем все, чтобы сохранить жизни людей".

 

Предыстория: 6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар на площади около 50 гектаров, из них верховой - 20 га. В 8 часов. 11 мин. 7 июля пожар локализован, в то же время в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38) позже огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого (верховой пожар) составляет около 40 га.

Ранее сообщалось, что предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.

Украинская правда
Темы: Луганская областьпожарГСЧСавиаАваков


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