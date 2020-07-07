Пожар на Луганщине: возросло количество погибших, к тушению привлекли ВСУ, Нацгвардию и авиацию

К тушению лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области были привлечены авиация, подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, погибли 6 человек.

Источник: ГСЧС; пресс-служба Офиса президента; министр внутренних дел Арсен Аваков, которого цитирует МВД

Детали: Спасатели сообщили о пятом погибшем, количество госпитализированных неизменна – 9 человек.

По словам Авакова, количество погибших предварительно возросло до 6 человек.

Между тем президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области. В ней приняли участие Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель ОПГ Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Во время встречи стало известно, что к тушению пожара были привлечены подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ДСНС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники.

Прямая речь Авакова: "Только что из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета АН-32П ГСЧС Украины. Работает оперативный штаб. Ситуация контролируется. Делаем все, чтобы сохранить жизни людей".

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