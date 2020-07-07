Пожар на Луганщине: возросло количество погибших, к тушению привлекли ВСУ, Нацгвардию и авиацию
К тушению лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области были привлечены авиация, подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, погибли 6 человек.
Источник: ГСЧС; пресс-служба Офиса президента; министр внутренних дел Арсен Аваков, которого цитирует МВД
Детали: Спасатели сообщили о пятом погибшем, количество госпитализированных неизменна – 9 человек.
По словам Авакова, количество погибших предварительно возросло до 6 человек.
Между тем президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области. В ней приняли участие Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель ОПГ Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
Во время встречи стало известно, что к тушению пожара были привлечены подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Кроме того, к местам возгорания направлены дополнительные силы ДСНС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. К тушению привлечены около 360 человек и 85 единиц техники.
Прямая речь Авакова: "Только что из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета АН-32П ГСЧС Украины. Работает оперативный штаб. Ситуация контролируется. Делаем все, чтобы сохранить жизни людей".
Предыстория:
- 6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничества возник лесной пожар на площади около 50 гектаров, из них верховой - 20 га. В 8 часов. 11 мин. 7 июля пожар локализован, в то же время в связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (+38) позже огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.
- Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого (верховой пожар) составляет около 40 га.
- Ранее сообщалось, что предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.