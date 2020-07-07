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Зеленский вывел Украину из еще одного соглашения СНГ

Вторник, 7 июля 2020, 23:02
Зеленский вывел Украину из еще одного соглашения СНГ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.

Источник: указ Зеленского

Дословно: "В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, постановляю:

Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, совершенной 5 декабря 2012 в Ашхабаде".

Детали: Он также поручил МИД сообщить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из соглашения.

Напомним:

  • Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.
  • 6 декабря Верховная Рада приняла проектзакона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.
  • 10 декабря его подписал президент пятый Петр Порошенко.
  • Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Украинская правда

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Темы: СНГЗеленский
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