Зеленский вывел Украину из еще одного соглашения СНГ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.

Источник: указ Зеленского

Дословно: "В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, постановляю:

Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, совершенной 5 декабря 2012 в Ашхабаде".

Детали: Он также поручил МИД сообщить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из соглашения.

Напомним: