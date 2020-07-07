Зеленский вывел Украину из еще одного соглашения СНГ
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.
Источник: указ Зеленского
Дословно: "В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, постановляю:
Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, совершенной 5 декабря 2012 в Ашхабаде".
Детали: Он также поручил МИД сообщить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из соглашения.
Напомним:
- Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.
- 6 декабря Верховная Рада приняла проектзакона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.
- 10 декабря его подписал президент пятый Петр Порошенко.
- Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.