Вследствие большого пожара на Луганщине умер еще один мужчина

Вследствие ожогов, полученных в лесных пожарах в Луганской области, в реанимации ночью умер 58-летний мужчина, число погибших, по предварительным данным, возросло до 7-ми человек.

Источник: представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, информация по состоянию на 7 утра 8 июля

Прямая речь: "Мужчина 1962 года, который находился в тяжелом состоянии и пребывал в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3.00 умер.

Ночью, в местную больницу никого не доставляли.

Всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей. По словам врачей, их состояние стабильное".

Детали: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на 8 утра 8 июля на территории Новоайдарского района "наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново".

Поскольку во вечер 7 июля из-за сильных порывов ветра переменных направлений пожар распространился на территорию с. Смоляниново, из домов и дачного кооператива "Волчье озеро" эвакуировали 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселили.

В с. Смоляниново огонь уничтожил 23 жилых дома, повредил 36 жилых домов и уничтожил 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".

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