Вследствие большого пожара на Луганщине умер еще один мужчина
Вследствие ожогов, полученных в лесных пожарах в Луганской области, в реанимации ночью умер 58-летний мужчина, число погибших, по предварительным данным, возросло до 7-ми человек.
Источник: представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, информация по состоянию на 7 утра 8 июля
Прямая речь: "Мужчина 1962 года, который находился в тяжелом состоянии и пребывал в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3.00 умер.
Ночью, в местную больницу никого не доставляли.
Всего в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей. По словам врачей, их состояние стабильное".
Детали: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на 8 утра 8 июля на территории Новоайдарского района "наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново".
Поскольку во вечер 7 июля из-за сильных порывов ветра переменных направлений пожар распространился на территорию с. Смоляниново, из домов и дачного кооператива "Волчье озеро" эвакуировали 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселили.
В с. Смоляниново огонь уничтожил 23 жилых дома, повредил 36 жилых домов и уничтожил 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".
Предыстория:
- 6 июля около 13 часов в Новоайдарском районе Луганской возник лесной пожар на площади около 50 гектаров. Утром 7 июля пожар локализован. Однако огонь распространился на село Смоляниново и лесничество у Капитанска.
- Сообщалось о 6 погибших и 28 госпитализированных (из них 17 – дети).