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Из-за лесных пожаров на Луганщине в больницу попали 17 детей

Среда, 8 июля 2020, 00:40
Фото: ГСЧС

По состоянию на 22:30 в Луганской области в результате лесных пожаров в местную больницу попали 17 детей, их состояние стабильное.

Источник: представитель омбудсмана в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в facebook

Детали: Кроме того, выросло количество госпитализированных. Сейчас в медучреждения попали 28 человек.

Состояние мужчины 1962 года остается тяжелым. Пострадавший находится в реанимации из-за термического ожога пламенем.

Также огонь уничтожил 22 дома и 47 хозяйственных помещений в поселке Смоляниново.

Предыстория:

  • 6 июля около 13 часов в Новоайдарском районе Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 гектаров. Утром 7 июля пожар локализовали. Однако из-за порывистого ветра и высокой температуры огонь распространился на село Смоляниново.
  • Кроме того, пожарные пытаются потушить огонь возле села Капитаново на 40 гектарах местного лесничества.
  • Сообщалось, что предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.
  • К борьбе с огнем привлекли авиацию, подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

Украинская правда
Темы: пожарГСЧСЛуганская область


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