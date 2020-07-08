Из-за лесных пожаров на Луганщине в больницу попали 17 детей

По состоянию на 22:30 в Луганской области в результате лесных пожаров в местную больницу попали 17 детей, их состояние стабильное.

Источник: представитель омбудсмана в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в facebook

Детали: Кроме того, выросло количество госпитализированных. Сейчас в медучреждения попали 28 человек.

Состояние мужчины 1962 года остается тяжелым. Пострадавший находится в реанимации из-за термического ожога пламенем.

Также огонь уничтожил 22 дома и 47 хозяйственных помещений в поселке Смоляниново.

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