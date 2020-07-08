Из-за лесных пожаров на Луганщине в больницу попали 17 детей
Среда, 8 июля 2020, 00:40
По состоянию на 22:30 в Луганской области в результате лесных пожаров в местную больницу попали 17 детей, их состояние стабильное.
Источник: представитель омбудсмана в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в facebook
Детали: Кроме того, выросло количество госпитализированных. Сейчас в медучреждения попали 28 человек.
Состояние мужчины 1962 года остается тяжелым. Пострадавший находится в реанимации из-за термического ожога пламенем.
Также огонь уничтожил 22 дома и 47 хозяйственных помещений в поселке Смоляниново.
Предыстория:
- 6 июля около 13 часов в Новоайдарском районе Луганской области возник лесной пожар на площади около 50 гектаров. Утром 7 июля пожар локализовали. Однако из-за порывистого ветра и высокой температуры огонь распространился на село Смоляниново.
- Кроме того, пожарные пытаются потушить огонь возле села Капитаново на 40 гектарах местного лесничества.
- Сообщалось, что предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.
- К борьбе с огнем привлекли авиацию, подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.
Украинская правда