В результате пожаров в Луганской области погибли 5 человек

Вследствие большого пожара в Луганской области погибли 5 человек.

Источник: президент Владимир Зеленский на Луганщине на брифинге после того, как заслушал доклад оперативного штаба

Прямая речь президента: "Хочу выразить соболезнования всем семьям, которые лишились из-за этого пожара своих родных, близких людей. На сейчас есть информация, что это пять человек. Но пока это не полная информация.

Я думаю, что мы до конца дня будем иметь уже стопроцентную информацию. Будем верить и надеяться, что больше жертве не будет.

Уничтожено 24 здания и 59 имеют тяжелые повреждения".

Прямая речь главы Луганской ОГА Сергея Гайдая: "В больницах 22 человека, но тех, которые нуждаются в помощи, всего 2 человека – их из реанимации перевели в терапию.

Пятый погибший – это буквально 2 часа назад нашли человека.

Мы еще не можем сказать, что на 100% все обследовали. Еще вчера ночью это было очень опасно. Сегодня идет обследование от дома к дому. И мы говорим не только об этом населенном пункте, еще дополнительные населенные пункты"

Этому предшествовало: Утром сообщалось о 4 погибших, ведь ночью в реанимации умер 59-летний мужчина, который получил сильные ожоги.

Министр внутренних дел, руководители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции, а также секретарь Совета национально безопасности и обороны прилетели на место пожаров в Луганской области. Вслед за ними прибыл и президент, который после этого направится в Черновицкую область.

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