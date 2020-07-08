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В результате пожаров в Луганской области погибли 5 человек

Среда, 8 июля 2020, 10:59
В результате пожаров в Луганской области погибли 5 человек
Фото Арсена Авакова

Вследствие большого пожара в Луганской области погибли 5 человек.

Источник: президент Владимир Зеленский на Луганщине на брифинге после того, как заслушал доклад оперативного штаба

Прямая речь президента: "Хочу выразить соболезнования всем семьям, которые лишились из-за этого пожара своих родных, близких людей. На сейчас есть информация, что это пять человек. Но пока это не полная информация.

Я думаю, что мы до конца дня будем иметь уже стопроцентную информацию. Будем верить и надеяться, что больше жертве не будет.

Уничтожено 24 здания и 59 имеют тяжелые повреждения".

Прямая речь главы Луганской ОГА Сергея Гайдая: "В больницах 22 человека, но тех, которые нуждаются в помощи, всего 2 человека – их из реанимации перевели в терапию.

Пятый погибший – это буквально 2 часа назад нашли человека.

Мы еще не можем сказать, что на 100% все обследовали. Еще вчера ночью это было очень опасно. Сегодня идет обследование от дома к дому. И мы говорим не только об этом населенном пункте, еще дополнительные населенные пункты".

 
Фото из Twiiter Арсена Авакова

Этому предшествовало: Утром сообщалось о 4 погибших, ведь ночью в реанимации умер 59-летний мужчина, который получил сильные ожоги.

Министр внутренних дел, руководители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции, а также секретарь Совета национально безопасности и обороны прилетели на место пожаров в Луганской области. Вслед за ними прибыл и президент, который после этого направится в Черновицкую область.

Предыстория:

  • 6 июля около 13 часов в Новоайдарском районе Луганской возник лесной пожар на площади около 50 гектаров.
  • Утром 7 июля пожар локализован, однако к вечеру огонь распространился на село Смоляниново и лесничество вблизи с Капитансво.
  • По состоянию на 8 утра 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдались отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново

Темы: пожарЛуганская областьЗеленский
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