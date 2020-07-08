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СБУ попросила Гонтареву воздержаться от "неоднозначных комментариев" по поводу МВФ

Среда, 8 июля 2020, 18:35

Служба безопасности Украины просит экс-руководителя НБУ Валерий Гонтареву не распространять заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ хочет "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты.

Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым объявления заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране".

Детали: СБУ призывает всех экс-чиновников воздержаться от "подобных неоднозначных комментариев" и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства.

Предыстория: 8 июля стало известно, что экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что МВФ может "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка.

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Украинская правда
Темы: НБУСБУМВФГонтарева


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