Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ попросила Гонтареву воздержаться от "неоднозначных комментариев" по поводу МВФ

Среда, 8 июля 2020, 18:35
СБУ попросила Гонтареву воздержаться от неоднозначных комментариев по поводу МВФ

Служба безопасности Украины просит экс-руководителя НБУ Валерий Гонтареву не распространять заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ хочет "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты.

Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым объявления заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране".

Детали: СБУ призывает всех экс-чиновников воздержаться от "подобных неоднозначных комментариев" и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства.

Предыстория: 8 июля стало известно, что экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что МВФ может "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка.

Читайте также: Национальный банк теряет голову: почему Смолий подает в отставку и кто его заменит

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НБУСБУМВФГонтарева
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
НБУ
В ЕБРР опровергли наличие "документа" с критикой НБУ
Глава НБУ заявил о рекорде: международные резервы Украины достигли почти $39 миллиардов
Половина кредитов на "зеленую" энергетику стали неработающими – НБУ
Последние новости
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
Все новости...
Реклама: