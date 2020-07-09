Коронавирус в Украине: за сутки снова выздоровели меньше людей, чем заболел

За сутки 8 июля в Украине COVID-19 подтвердили у 810 человек, 21 больной умер, 665 человек выздоровели от коронавирусной болезни.

Источник: данные СНБО

Детали: За все время пандемии в Украине было зафиксировано 51 224 случая коронавируса, из них 1 327 летальные, 23 784 – успешно выздоровели. Сейчас болеют 26 113 украинцев.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано во Львовской области (119), в Киеве (93), на Закарпатье (89), в Ровенской области (76), в Одесской (68), Ивано-Франковской (60), Харьковской (55), Волынской (50) и Киевской (42) областях.

В Черновицкой области 8 июля подтвердили 23 новых случая, в Житомирской – 16.

Умерли больные с коронавирусом на Закарпатье (5), во Львовской области (4), Киеве (3), Харьковской (2), Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Запорожской (по 1) областях.

Напомним: 7 июля в Украине снова возросло количество новых случаев коронавирусной болезни – COVIID-19 подтвердился у 807 человек, умерли от осложнений 23 человека, но выздоровели аж 926 человек за сутки.