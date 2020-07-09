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Зеленский верит, что не будет второй волны COVID-19 и дети пойдут в школу

Четверг, 9 июля 2020, 11:41
Зеленский верит, что не будет второй волны COVID-19 и дети пойдут в школу
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский верит, что Украине удастся избежать второй волны коронавируса, и поэтому школы смогут восстановить традиционное обучение с 1 сентября.

Источник: Зеленский в комментарии журналистам во время рабочей поездки на Волынь

Дословно: "Готовы (к открытию школ с сентября – ред.), верим, что не будет волны (COVID-19 – ред.), и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и нормально общаться".

Детали: В то же время он сказал, что говорить о чем-то 100-процентно пока рано, "потому контролировать коронавирус по всему миру очень сложно".

По словам президента, в Украине "более или менее волны второй пока нет", но людям стоит быть осторожными, чтобы не росло число новых больных.

Зеленский также добавил, что Украина технически еще не готова к дистанционному обучению, потому что нет хорошего интернета по всей стране.

Он напомнил, что 2019-20 учебный год заканчивали в том числе и с помощью уроков по телевидению, потому что не все уголки Украины имеют 3G или 4G покрытие.

Что было раньше: Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал о возможной смешанной форме обучения для школьников с 1 сентября.

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Зеленскийобразованиекоронавирус
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