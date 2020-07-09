Зеленский живет в отремонтированной на госсредства резиденции в Конча-Заспе – "Схемы"

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами возле Киева, а именно – "домом №29", известном как "дача Ющенко".

Источник: "Схемы: коррупция в деталях" (проект Радио Свобода и UA: Первый)

Детали: В расследовании говорится, что ремонт "дома №29" начался в конце 2019 года. Почти 200 000 гривен из государственного бюджета было потрачено на услуги по "аварийно-восстановительным работам по текущему ремонту дома", еще 110 000 гривен ушло на "ремонт системы пожарной сигнализации" - об этом свидетельствуют данные с сайта публичных закупок "Prozorro".

О том, что дачу готовят "под Зеленского", журналистам еще в марте подтвердили два источника - один в Управлении государственной охраны, второе - с доступом к самой резиденции.

В июле Владимир Зеленский действительно начал пользоваться государственной дачей, говорится в расследовании.

6 июля съемочная группа "Схем" зафиксировала, как кортеж президента вечером после завершения рабочего дня направился в сторону Конча-Заспы и заехал на режимную территорию государственных дач и уехал оттуда только утром.

Фото: "Схеми"

На следующий день он так же ночевал здесь. Также журналистам удалось зафиксировать, как в эти дни утром с территории государственных дач выезжал автомобиль жены президента Елены Зеленской.

Фото: "Схеми"

На территорию государственных дач можно попасть только жителям или гостям по приглашению. Журналисты попросили свой источник (человека, который имеет допуск на территорию) - проехать мимо дома № 29. Он имеет особый статус "президентской государственной даче", где после Ющенко последние 5 лет никто постоянно ни жил, и который отремонтировали за госсредства накануне.

"На видео, снятом с телефона, можно увидеть, что территория хорошо освещена, в доме на территории в окнах горит свет, а у забора дежурят охранники", - говорится в материале.

Как устроена эта государственная резиденция украинцы увидели после Революции Достоинства в 2014 году, когда ее после 10 лет пользования оставил Виктор Ющенко, тогда его даже планировали продать. Это - трехэтажный особняк более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами огражденной территории вокруг. Дом имеет четыре спальни, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет.

Фото: "Схеми"

"Вот только в течение 5 лет резиденцию похоже так никто и не купил. А теперь этой привилегией за госсредства решил воспользоваться Владимир Зеленский, хотя до избрания во власть он осуждал политиков за это ", - говорится в сюжете"Схем".

"Пусть в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции - я не вижу в них вообще никакого смысла. Когда мы ездим по Европе, мы видим старые резиденции королей, это сегодня? это все - для экскурсий ", - так на тот момент кандидат в президенты Зеленский отвечал на вопросы журналистов "РБК-Украина", будет ли он пользоваться государственными резиденциями в случае победы на выборах.