Зеленский живет в отремонтированной на госсредства резиденции в Конча-Заспе – "Схемы"
Президент Украины Владимир Зеленский пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" Государственного управления делами возле Киева, а именно – "домом №29", известном как "дача Ющенко".
Источник: "Схемы: коррупция в деталях" (проект Радио Свобода и UA: Первый)
Детали: В расследовании говорится, что ремонт "дома №29" начался в конце 2019 года. Почти 200 000 гривен из государственного бюджета было потрачено на услуги по "аварийно-восстановительным работам по текущему ремонту дома", еще 110 000 гривен ушло на "ремонт системы пожарной сигнализации" - об этом свидетельствуют данные с сайта публичных закупок "Prozorro".
О том, что дачу готовят "под Зеленского", журналистам еще в марте подтвердили два источника - один в Управлении государственной охраны, второе - с доступом к самой резиденции.
В июле Владимир Зеленский действительно начал пользоваться государственной дачей, говорится в расследовании.
6 июля съемочная группа "Схем" зафиксировала, как кортеж президента вечером после завершения рабочего дня направился в сторону Конча-Заспы и заехал на режимную территорию государственных дач и уехал оттуда только утром.
На следующий день он так же ночевал здесь. Также журналистам удалось зафиксировать, как в эти дни утром с территории государственных дач выезжал автомобиль жены президента Елены Зеленской.
На территорию государственных дач можно попасть только жителям или гостям по приглашению. Журналисты попросили свой источник (человека, который имеет допуск на территорию) - проехать мимо дома № 29. Он имеет особый статус "президентской государственной даче", где после Ющенко последние 5 лет никто постоянно ни жил, и который отремонтировали за госсредства накануне.
"На видео, снятом с телефона, можно увидеть, что территория хорошо освещена, в доме на территории в окнах горит свет, а у забора дежурят охранники", - говорится в материале.
Как устроена эта государственная резиденция украинцы увидели после Революции Достоинства в 2014 году, когда ее после 10 лет пользования оставил Виктор Ющенко, тогда его даже планировали продать. Это - трехэтажный особняк более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами огражденной территории вокруг. Дом имеет четыре спальни, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет.
"Вот только в течение 5 лет резиденцию похоже так никто и не купил. А теперь этой привилегией за госсредства решил воспользоваться Владимир Зеленский, хотя до избрания во власть он осуждал политиков за это ", - говорится в сюжете"Схем".
"Пусть в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции - я не вижу в них вообще никакого смысла. Когда мы ездим по Европе, мы видим старые резиденции королей, это сегодня? это все - для экскурсий ", - так на тот момент кандидат в президенты Зеленский отвечал на вопросы журналистов "РБК-Украина", будет ли он пользоваться государственными резиденциями в случае победы на выборах.