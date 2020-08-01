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Город, попавший в красную зону, отказывается усиливать карантин

Суббота, 1 августа 2020, 02:33
Город, попавший в красную зону, отказывается усиливать карантин

Власти Луцка, который попал в опаснейшую зону по распространению Covid-19, отказывается останавливать общественный транспорт и закрывать общественные заведения.

Источник: советник мэра Игорь Полищук в Facebook

Детали: По его мнению, мотивы внесения города в так называемую "красную" зону непонятны, ведь "в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось".

Полищук назвал это решение "глупым, несвоевременным и непрофессиональным", а Государственную комиссию по ТЭБ и ЧС - "органом с не совсем понятным правовым статусом".

Он считает, что такими ограничениями страну довели "до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране".

Прямая речь: "Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений относительно остановки транспорта или закрытия каких-либо учреждений в связи с вышеуказанным непонятным решением.

Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и вводит другие ограничения".

Напомним: В трех областях Украины определили "красные" зоны, где будут действовать самые жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Это - Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Украинская правда

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Темы: Луцккарантинкоронавирус
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