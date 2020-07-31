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Украину разделили на карантинные зоны: в трех областях есть "красные"

Пятница, 31 июля 2020, 19:43

В трех областях Украины определили "красные" зоны, где будут действовать жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по итогам заседания Центральной комиссии ТЭБ и ЧС 31 июля, пресс-служба Минздрава в Telegram

Прямая речь: "У нас определены 8 регионов, где будут установлены те или иные зоны, где превышены показатели: Винницкая, Волынская, Житомирская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области.

По решению комиссии, красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 у нас будет установлен с понедельника в городе Луцк, городе Тернополь и в Черновицкой области в Кицманском районе".

Детали: Оранжевый уровень установлен в Волынской области в Луцком и Любешивском районах, в Ивано-Франковской – в городе Ивано-Франковск и Тисменицком районе, во Львовской – в городе Львов, Николаевском, Перемышлянском и Пустомытовском районах, в Тернопольской – в городе Бережаны и Бучацком районе.

Степанов пояснил, что показатели по областям будут анализировать каждую пятницу. А новые зоны на основании этих показателей будут вводиться с понедельника.

Для определения зон будут учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В зеленой зоне будут действовать правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавятся ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавят прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

По словам Степанова, переход в ту или иную зону будут определять, если есть превышение показателей 5 дней подряд. Вернуться назад – в предыдущую зону – возможно, если три дня подряд ситуация держится на уровне, установленном для более легкой зоны.

Ирина Балачук, УП


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