Коронавирус побороли более 11 миллионов человек, проиграли битву – 680 тысяч

За время всемирной пандемии от Covid-19 вылечились уже 11 миллионов 158 тысяч человек. Почти 683 тысячи – умерли.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: По состоянию на сейчас в мире зафиксировали 17 миллионов 754 тысячи случаев заболевания. Только за прошедшие сутки количество заболеваний выросло на 282 171.

В течение пятницы, 31 июля, в мире от Covid-19 умерли 6 234 человека.

Возглавляют антирейтинг летальности США, Бразилия и Мексика. Украина на 38 месте.

Напомним: Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.