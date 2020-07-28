Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на интервью Сваминатан немецкому информагентству dpa

Прямая речь: "В настоящее время более 20 потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний. Мы надеемся, что некоторые из них будут эффективными".

Детали: По словам Сваминатан, "исходя из того, что шансы на эффективность каждой вакцины колеблются на уровне 10 процентов, это означает, что две-три или даже больше могут быть действенными".

Она также коснулась вопроса того, что у пациентов, которые преодолели коронавирус, со временем исчезают антитела. Но, отметила Сваминатан, это еще не значит, что исчезает иммунитет, ведь науке известно о различных путях, которыми организм защищается, в частности существуют клетки памяти.

Что было раньше: Первый заместитель министра обороны России ­Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.

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