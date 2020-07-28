Вакцина от коронавируса может появиться середине 2021-го – ВОЗ
Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.
Источник: Deutsche Welle со ссылкой на интервью Сваминатан немецкому информагентству dpa
Прямая речь: "В настоящее время более 20 потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний. Мы надеемся, что некоторые из них будут эффективными".
Детали: По словам Сваминатан, "исходя из того, что шансы на эффективность каждой вакцины колеблются на уровне 10 процентов, это означает, что две-три или даже больше могут быть действенными".
Она также коснулась вопроса того, что у пациентов, которые преодолели коронавирус, со временем исчезают антитела. Но, отметила Сваминатан, это еще не значит, что исчезает иммунитет, ведь науке известно о различных путях, которыми организм защищается, в частности существуют клетки памяти.
Что было раньше: Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Предыстория:
- Ранее британский Национальный центр кибербезопасности заявил, что хакеры, поддерживаемые российским государством, пытаются украсть исследование вакцины и лечения COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений по всему миру.