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Вакцина от коронавируса может появиться в середине 2021-го – ВОЗ

Вторник, 28 июля 2020, 09:37
Вакцина от коронавируса может появиться в середине 2021-го – ВОЗ
Фото chilebio.cl

Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на интервью Сваминатан немецкому информагентству dpa

Прямая речь: "В настоящее время более 20 потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний. Мы надеемся, что некоторые из них будут эффективными".

Детали: По словам Сваминатан, "исходя из того, что шансы на эффективность каждой вакцины колеблются на уровне 10 процентов, это означает, что две-три или даже больше могут быть действенными".

Она также коснулась вопроса того, что у пациентов, которые преодолели коронавирус, со временем исчезают антитела. Но, отметила Сваминатан, это еще не значит, что исчезает иммунитет, ведь науке известно о различных путях, которыми организм защищается, в частности существуют клетки памяти.

Что было раньше: Первый заместитель министра обороны России ­Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.

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Предыстория: 

  • Ранее британский Национальный центр кибербезопасности заявил, что хакеры, поддерживаемые российским государством, пытаются украсть исследование вакцины и лечения COVID-19 из академических и фармацевтических учреждений по всему миру.

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Темы: коронавирусвакцинацияздоровье
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