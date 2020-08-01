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Последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями – глава ВОЗ

Суббота, 1 августа 2020, 06:23

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Пандемия - это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, и его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий".

Детали: Он напомнил, что полгода назад ВОЗ из-за коронавируса объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную обеспокоенность. При этом глава ВОЗ отметил, что на тот момент было зафиксировано менее 100 случаев коронавируса и ни одного летального исхода за пределами Китая.

Напомним: За время пандемии в мире зарегистрировали 17,8 млн случаев заболевания, более 680 тыс. человек скончались, 11 млн человек выздоровели.

Темы: коронавирусэпидемияздоровье


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