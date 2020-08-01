США могут запретить соцсеть TikTok – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok.
Источник: его заявление в пятницу, 31 августа, которое передает Deutsche Welle
Прямая речь: "Мы присматриваемся к TikTok. Мы можем запретить TikTok".
Детали: На этой неделе администрация Трампа приняла решение, что китайскую соцсеть должен проверить Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Китайские власти уже раскритиковали это решение США и обвинили Вашингтон в дискриминации.
Соцмедийное приложение принадлежит китайской фирме ByteDance. Ее представители настаивают, что она не предоставляет данных пользователей официальному Пекину.
Тем временем в администрации Трампа считают, что ByteDance, как и другие китайские технологические компании, представляют угрозу национальной безопасности США. Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм, в частности, в отношении компании Huawei.
TikTok является популярным соцмедийным приложением среди молодежи. Сначала он приобрел широкую популярность в странах Азии, а сейчас - и в других частях мира. Его пользователи могут создавать короткие видео с эффектами и музыкой.
Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.