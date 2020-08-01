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Ляшко об эпидемии: Украина сошла с "плато" и занимает 34 место по случаям COVID

Суббота, 1 августа 2020, 18:18
Центр системных наук и инженерии в университете Джона Хопкинса

В Украине после 27 июля начался рост соотношения процента выявленных случаев коронавирусной болезни и тестирований, по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 мы занимаем 34 место в мире.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 1 августа, МОЗ

Прямая речь: "Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом "плато" в отношении процентов выявленных случаев болезни по сравнению с тестированием. Количество тестирований у нас ежедневно растет. За вчера мы сделали рекордное количество тестирований (методом) полимеразной цепной реакции – 16 860.

Но процент, который у нас был до этого, показывал, что, увеличивая количество тестирований, мы не превышали 7% в среднем по сравнению за последние 7 дней количество выявленных случаев. За последние два дня мы отмечаем тенденцию к росту. Уже сегодня у нас цифры идут к 8%.

Рост количества случаев заболевания в Украине был вызван ослаблением карантинных мер".

Детали: Ляшко сообщил, что на сегодня Украина по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни занимает 34-е место в мире, по смертности от COVID-19 – 38-е, а по количеству больных на 1 млн населения – 86-е место.

Среди европейских стран по количеству случаев COVID-19 Украина занимает 8-е место, по смертности – 15-е, по количеству больных на 1 млн населения – 37-е.

Динамика распространения коронавирусной болезни в мире не имеет тенденции к снижению.

Количество больных в мире составляет 17 млн 106 тысяч, из которых 668 тысяч случаев болезни закончились летально. В Европе зарегистрировано 2 млн 871 тысячу случаев коронавирусной болезни, из которых 203 тысяч – летальные случаи.

За минувшие сутки среди европейских стран наибольший прирост больных коронавирусом был в России (5400 случаев), в Испании (3092 случая) и во Франции (1346 случаев).

В Испании началась новая волна заболеваемости – после весенней волна у них было 100-200 случаев COVID в сутки, а теперь – более 3 тысяч в сутки.

Также Ляшко отметил динамику роста в Румынии (1200 человек), Польше (657) и Молдове (390).

Количество больных и смертность от коронавируса в мире растет: США – 165 тысяч летальных случаев, Бразилия – 92 тысячи, Великобритания – 46 тысяч, Мексика – 46 тысяч, Италия – 35 тысяч летальных случаев. И это страны, в которых был введен карантин разной степени жесткости.

Поэтому, отметил Ляшко, введение тотального карантина в марте было правильным, а дальнейшие изменения в подходах и адаптивный карантин позволяют Украине гибко реагировать на ситуацию.

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Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиямирМинздрав


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