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В одесском и николаевском изоляторах открыли платные камеры

Суббота, 1 августа 2020, 20:54
В одесском и николаевском изоляторах открыли платные камеры

В одесском и николаевском следственных изоляторах начали работать платные камеры.

Источник: Министерство юстиции Украины в Facebook

Детали: в государственном учреждении "Одесский следственный изолятор" начали работать две платных камеры: одна на двоих человек, вторая - на троих.

1 сутки пребывания в платной камере СИЗО Одессы стоит 985 грн с человека, неделя – 3502 грн, а месяц – 4093 грн.

В ведомстве отметили, что 1 августа также заработала одна платная камера на два человека в Николаевском следственном изоляторе. Ее стоимость 452 грн с человека в сутки, 1540 грн за неделю и 3666 грн за месяц.

Напомним: ранее министр юстиции Денис Малюська презентовал услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах с улучшенными условиями.

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Темы: СИЗООдессаНиколаев
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