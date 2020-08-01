В одесском и николаевском изоляторах открыли платные камеры
Суббота, 1 августа 2020, 20:54
В одесском и николаевском следственных изоляторах начали работать платные камеры.
Источник: Министерство юстиции Украины в Facebook
Детали: в государственном учреждении "Одесский следственный изолятор" начали работать две платных камеры: одна на двоих человек, вторая - на троих.
1 сутки пребывания в платной камере СИЗО Одессы стоит 985 грн с человека, неделя – 3502 грн, а месяц – 4093 грн.
В ведомстве отметили, что 1 августа также заработала одна платная камера на два человека в Николаевском следственном изоляторе. Ее стоимость 452 грн с человека в сутки, 1540 грн за неделю и 3666 грн за месяц.
Напомним: ранее министр юстиции Денис Малюська презентовал услугу приобретения подарочных сертификатов на проживание в камерах с улучшенными условиями.