Президент Литвы: никто не поверит, что Тихановская добровольно записала видео

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что видеозапись оппонентки президента Беларуси Александра Лукашенко Светланы Тихановской, которая появилась во вторник, была сделана под давлением.

Об этом Науседа написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно. Это лишь еще одно доказательство того, какие методы используют, чтобы сломать человека и дух народа. Мы в течение последних нескольких недель наблюдали эти попытки", - написал он.

Глава Литвы подчеркнул, что сейчас Тихановской нужно оправиться от пережитого шока и физических испытаний.

"Литва всегда будет предоставлять убежище силам, настроенным на построение свободы и демократии. Сегодня я буду обсуждать эту ситуацию и последние события в Беларуси с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем", - добавил он.

Напомним, в Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что оппозиционная кандидат Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Позже доверенное лицо Тихановской заявило, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

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