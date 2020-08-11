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Президент Литвы: никто не поверит, что Тихановская добровольно записала видео

Вторник, 11 августа 2020, 17:04

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что видеозапись оппонентки президента Беларуси Александра Лукашенко Светланы Тихановской, которая появилась во вторник, была сделана под давлением.

Об этом Науседа написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно. Это лишь еще одно доказательство того, какие методы используют, чтобы сломать человека и дух народа. Мы в течение последних нескольких недель наблюдали эти попытки", - написал он.

Глава Литвы подчеркнул, что сейчас Тихановской нужно оправиться от пережитого шока и физических испытаний.

"Литва всегда будет предоставлять убежище силам, настроенным на построение свободы и демократии. Сегодня я буду обсуждать эту ситуацию и последние события в Беларуси с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем", - добавил он.

Напомним, в Беларуси началась общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что оппозиционная кандидат Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Позже доверенное лицо Тихановской заявило, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

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Темы: ТихановскаяБеларусьЛитвавиборыЛукашенко


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