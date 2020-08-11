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Литва предоставила Тихановской жилье и охрану

Вторник, 11 августа 2020, 17:33

Кандидатке в президенты Беларуси Светлане Тихановской, которая прибыла в Литву 11 августа утром, выделили жилье и охрану.

Об этом рассказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Delfi.

По словам Линкявичюса, Тихановская находится в безопасности вместе со своими детьми. Он отметил, что кандидатка приехала в страну после давления со стороны властей Беларуси, а должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".

"У нее не было особого выбора, только покинуть страну", - сказал Линкявичюс.

Он рассказал, что у Тихановской была национальная литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше.

"У нее была национальная виза Литвы, это означает, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор выехать в Литву", - сказал министр.

По его словам, Тихановская находится в предоставленном государством жилье. Ей также выделена ​​охрана. "Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", - сказал министр.

По словам Линкявичюса, в Литву также приехала глава штаба Тихановской Мария Мороз, ее дети тоже в Литве.

В ночь на 11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и выехала в Вильнюс. В команде оппозиционерки сначала сказали, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти.

Впоследствии появилось видеообращение Тихановской, в котором она говорит, что это ее собственное решение.

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Темы: ЛитваТихановскаяБеларусь


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