Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва предоставила Тихановской жилье и охрану

Вторник, 11 августа 2020, 17:33

Кандидатке в президенты Беларуси Светлане Тихановской, которая прибыла в Литву 11 августа утром, выделили жилье и охрану.

Об этом рассказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Delfi.

По словам Линкявичюса, Тихановская находится в безопасности вместе со своими детьми. Он отметил, что кандидатка приехала в страну после давления со стороны властей Беларуси, а должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".

"У нее не было особого выбора, только покинуть страну", - сказал Линкявичюс.

Он рассказал, что у Тихановской была национальная литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше.

"У нее была национальная виза Литвы, это означает, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор выехать в Литву", - сказал министр.

По его словам, Тихановская находится в предоставленном государством жилье. Ей также выделена ​​охрана. "Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", - сказал министр.

По словам Линкявичюса, в Литву также приехала глава штаба Тихановской Мария Мороз, ее дети тоже в Литве.

В ночь на 11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и выехала в Вильнюс. В команде оппозиционерки сначала сказали, что кандидатку в президенты вывезли из страны белорусские власти.

Впоследствии появилось видеообращение Тихановской, в котором она говорит, что это ее собственное решение.

Читайте также: Майдан для Лукашенко: как выборы-2020 разбудили Беларусь и что стоит учесть Украине

Темы: ЛитваТихановскаяБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Литва
В Литве собирают средства на 500 дронов для Украины
Литва объявила о создании коалиции по разминированию для Украины
"Вагнер" прибыл в Беларусь без оружия – глава Минобороны Литвы
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: